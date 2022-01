Mujer que trabaja en una construcción es criticada por hombres por usar uñas acrílicas

Quizá te interese: Youtuber con síndrome de “Benjamin Button” fallece de envejecimiento prematuro

Cabe señalar que Hanna es una mujer que ha ocupado su cuenta de TikTok para compartir con los usuarios imágenes y videos de ella enyesando paredes, con maquillaje y uñas acrílicas.

Lo anterior le ha bastado para ganarse sus seguidores e incluso para volverla viral.

Regresando al tema de los comentarios machistas, en donde sus compañeros aseguran que se encuentra en la clase equivocada, no han surtido efecto para desanimarla, sino todo lo contrario, pues ha tomado esos comentarios para seguir adelante.

Las uñas no son un impedimento para ella / TikTok

“Creo que muchos de estos comentarios provienen de una visión estereotipada. Muchos hombres hacen este trabajo y para algunos de ellos, no es normal ver a una mujer haciéndolo. Creo que también lastima un poco su ego”.

“No se trata solo de la construcción, son todos los trabajos dominados por hombres. Con suerte, se convertirá en la nueva normalidad, solo toma tiempo, supongo".

Por la información con la que se cuenta, Hanna adquirió el gusto de la construcción por su padre, quien la llevaba a trabajar en obras desde los 12 años. Por eso decidió tomar un curso de construcción en la universidad y su familia la ha apoyado en todo momento.

“El hecho de que use maquillaje y tenga las uñas largas no me impide hacer lo que me gusta. Ese era el objetivo del video. Como yo lo veo, si me veo bien, me siento bien, entonces podré trabajar bien. He tenido uñas así desde que tenía 13 años, así que ahora es normal para mí. Puedo trabajar con las uñas. Me rompí una uña antes mientras cargaba bolsas de yeso, pero no me molesta ni nada. Sin embargo, solo me pasó una vez”.