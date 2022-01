Andrew Garfield desea trabajar nuevamente con Tobey Maguire y Tom Holland en Marvel

Desde que Spider-Man: No Way Home llegó a los cines y nos presentó el spider-verse live-action al reunir a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, los fans se han preguntado ¿tendremos otro de estos momentos en el futuro del MCU? parece que Garfield no descarta la posibilidad de trabajar nuevamente con sus otros compañeros.

Fue durante una entrevista para el podcast The Happy Sad Confused que el actor confesó que no sólo estaba abierto a hacer más películas de Spider-Man con Tobey y Tom, sino que le "fascinaría" hacerlo.

Imagen / Marvel Studios / Sony Pictures "En términos de seguir adelante con el personaje, sí, estoy definitivamente abierto a ello. De nuevo tendría que ser algo muy único, muy especial y que sirviera al público y al servicio del personaje. Hay que hacer algo juguetón, único, extraño e inesperado. No estoy seguro de qué es, pero si podemos descubrirlo sería muy divertido", dijo el actor. Y parece que Andrew sabe muy bien que el Multiverso abre un mundo de posibilidades en este sentido, por lo que no dudó en expresar lo increíble que sería presentar de nueva cuenta el spider-verse. Imagen / Marvel Studios / Sony Pictures "Me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom. Creo que ese tipo de dinámica entre tres hermanos es muy sustanciosa. Para ser honesto, solo voy a decir que estoy muy feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto. Es difícil querer algo más en este momento. Realmente estoy tratando de saborear el momento con los fans y con la audiencia. Solo decir gracias. Me siento muy honrado y agradecido por la respuesta", aseguró Garfield. Esta no es la primera declaración que Garfield hace respecto a su regreso como Spider, pues hace un par de semanas confesó que le encantaría volver a meterse en la piel del personaje y terminar su trilogía, así como pelear contra Venom pero eso está en manos de Marvel Studios y Sony Pictures. TE PODRÍA INTERESAR: Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron a ver "No Way Home" y fans no se dieron cuenta La reunión de las tres estrellas en Spider-Man: No Way Homer catapulto a la película a convertirse en la más exitosa de la era de la pandemia, recaudando más de 1.600 millones de dólares en la taquilla mundial. La película dirigida por Jon Watts forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (MCU).