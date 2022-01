Así se vería 'Spiderman: No Way Home' si fuera una telenovela mexicana

Spiderman: No Way Home se convirtió en una de las películas más esperadas del 2021, y por ende la más taquillera en 2022, y no sólo por su historia, sino por su increíble elenco, pero no nos esperábamos que esta película también se convirtiera en victima del ingenio mexicano, y nos mostraran todo un intro digno de telenovela.

Si algo por lo que es muy conocido México en el extranjero es sin duda las telenovelas, y como las redes no perdonan, una usuaria de TikTok convirtió al elenco de la película en todo un cast de telenovela.

