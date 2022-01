Idris Elba: considerado para convertirse en el próximo James Bond

Tras la última salida de Daniel Craig como James Bond, el personaje se ha convertido en uno de los papeles más codiciados del cine, y la productora Barbara Broccoli ha dicho que Idris Elba a sido "parte de la conversación" para convertirse en el agente con esmoquin.

Fue durante una entrevista con el podcast de “Crew Call” que la productora ha respondido a los diversos rumores que apuntan a que Elba será el próximo 007.

"Bueno, conocemos a Idris, somos amigos suyos, y es un magnífico actor. Y, ya sabes, ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil tener la conversación cuando tienes a alguien en el asiento", dijo.

Barbara Broccoli, junto con su hermano Michael G Wilson, han producido las últimas nueve películas de Bond, incluyendo Casino Royale, Quantum Of Solace, Skyfall y Spectre.

Broccoli finalizó diciendo que no están considerando nuevos nombres seriamente aún, pero que lo harán cuando Daniel Craig haya terminado de promocionar “No Time To Die”.

"Creo que hemos decidido que hasta que No Time to Die haya tenido su recorrido y Daniel haya podido,bueno, todos hemos podido saborear, cosechar los beneficios de la maravillosa permanencia de Daniel, no vamos a pensar ni hablar de nadie más", concluyo Barbara.

Idris Elba ha aparecido en varias películas de Hollywood como Concrete Cowboy, Pacific Rim y Thor: Ragnarok. También protaginiza Luther y su nombre lleva años sonando como posible sucesor de Craig.

Incluso, en 2019 se pronunció al respecto sobre los rumores que lo vinculaban con el agente: “James Bond es un personaje muy codiciado, icónico y querido. Por supuesto, si alguien me dijera ‘¿quieres interpretar a James Bond?’ diría que sí. Pero no es algo que yo haya expresado, no he dicho ‘quiero ser el James Bond negro’”, contó a Vanity Fair.

Además de Elba, otros nombres que han sonado para el papel son los de Tom Hiddleston, Regé-Jean Page, Tom Hardy o James Norton, e incluso Tom Holland aseguró estar interesado en el rol.

Muchos han criticado la idea de que Elba supla a Craig, diciendo que ya es "demasiado viejo para el rol", aunque podríamos recordar que Roger Moore tomó el papel en sus 50s.