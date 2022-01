Disney responde a Peter Dinklage tras polémica de Blancanieves

Disney decidió emitir una respuesta contundente a las recientes críticas de Peter Dinklage sobre la nueva versión de "Blancanieves", asegurándose que el tema de la forma en la que representarán a los siete enanos, será muy distinta a la versión original.

Recientemente, Peter Dinklage, actor de Juego de Tronos, mostró su preocupación por la producción de un remake del clásico infantil "Blancanieves". El actor se mostró molesto en una entrevista, al decir que se le hacía incongruente el hablar de inclusión y al mismo tiempo fomentar los estereotipos de la gente con enanismo, como él. Ahora, Disney ha respondido a sus inquietudes.

A través de un comunicado, Disney declaró que el remake de Blancanieves tendrá una dirección muy distinta a la original. Así mismo, se han asesorado con expertos en el tema para no cometer ningún error.

"Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo. Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo período de desarrollo", dice el comunicado emitido por el sitio The Hollywood Reporter.

La producción de Blancanieves es uno de los retos más grandes de Disney, al ser el primer largometraje animado en su historia y una de las películas más icónicas de todos sus clásicos. Por esa razón, se ha trabajado más de tres años en ella y hasta ahora, se ha confirmado poco de ella, como que Rachel Zegler (West Side Story) será la protagonista.

Qué dijo Peter Dinklage sobre Blancanieves

Peter Dinklage considera que hacer Blancanieves es demasiado arriesgado, sobre todo por la manera tan insensible que presenta a las personas con discapacidades como la del enanismo. Así mismo, elegir a una actriz con ascendencia latina como parte de un discurso de representación cultural, es totalmente opuesto a lo que podrían representar con el estereotipo de los enanos.

"Me sorprendió un poco cuando estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Sin embargo, todavía estás contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí. Eres progresista en un sentido y todavía estás haciendo esa maldita historia al revés sobre siete enanos viviendo juntos en una cueva, ¿qué diablos estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente fuerte", declaró.