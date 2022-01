Fans demandan a película por eliminar escena de Ana de Armas

TE RECOMENDAMOS: Nick y Priyanka no son los únicos: Famosos que han recurrido a vientre de alquiler

Conor Woulfe y Peter Michael Rosza, fans de Ana de Armas, habían decidido ver en Prime Video la película "Yesterday", del director Danny Boyle y protagonizada por Himesh Patel y Lily James. Y es que en realidad lo que les había llamado la atención de la película había sido la aparición de Ana de Armas en el trailer. Lo que no esperaban era la gran decepción de no encontrarla en ninguna escena.

Y es que como es costumbre, en la edición final de las películas, muchas veces se decide eliminar algunas escenas, no importa quién salga, por el bien de la historia o el ritmo de la misma. Sin embargo, para estos dos fans, el que hayan eliminado la escena de Ana de Armas pero sí la hayan utilizado para el trailer, se les hacía una falta de respeto y una especie de publicidad engañosa.

Ana de Armas salía en el trailer de "Yesterday" pero eliminaron su escena para el corte final /

Tras rentar la película por 3,99 dólares y no ver a Ana de Armas, decidieron demandar a Universal Studios por publicidad engañosa. "A los consumidores se les prometió una película con Ana de Armas por el tráiler de Yesterday, pero no recibieron una película con la presencia de Ana de Armas, a dichos consumidores no se les proporcionó el valor del alquiler o compra", dice el documento de la demanda donde exigen una remuneración de cinco millones de dólares.

Ante la polémica, el guionista de "Yesterday", Richard Curtis, contó lo difícil de la decisión de eliminar a Ana de Armas de la película.

"Fue un corte muy traumático porque ella estaba brillante. Realmente radiante. Es una de esas veces en las que es tu escena favorita de la película, pero tienes que quitarla por el bien del conjunto" y es que para las proyecciones previas al estreno, Roxanne, el personaje de Ana de Armas, era uno de los amoríos del protagonista y para todos, su presencia distraía del romance principal que era el de Himesh Patel con Lily James.

Te dejamos el trailer para que veas de lo que hablamos.