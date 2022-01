Pareja se queda dormida en el cine y los encierran en la plaza

Se quedaron dormidos en el cine y cuando despertaron, todo estaba cerrado, incluso la plaza comercial del lugar. Una pareja se hizo viral al compartir en TikTok cómo no podían salir de la plaza, luego de quedarse dormidos en el cine.

TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo intenta defender a Yalitza Aparicio de Superholly y termina criticada

El cine o es para disfrutar de la película o para echarte una siestita. Con el aire acondicionado y las luces apagadas, a cualquiera le puede pasar, sobre todo si la película no es lo que se esperaba. Sin embargo, cuando uno se queda dormido en el cine, jamás se imagina que eso provocaría quedarse encerrado en la plaza, a las 3 de la mañana.

Novios se quedan dormidos en el cine y se quedan encerrados en la plaza

Sabrina y Andrés, una pareja de novios, compartió cómo luego de una ida al cine, despertaron de la función y ya no había nada. Al ver el reloj, eran las 3:00 am y todas las tiendas estaban cerradas.

"Oigan nos quedamos dormidos en el cine, son las 3 de la mañana, no hay nadie, no sabemos cómo salir, manden ayuda, por favor", decían entre preocupados y bromistas. El video superó los 4 millones de reproducciones y claro, todos querían saber cómo lograron salir. Y es que ellos mismos contaron que al despertar, todo estaba intacto, las luces del cine prendidas y hasta sus palomitas con ellos, como si no hubieran cerrado el lugar.

QUIZÁ TE INTERESE: Rescatan a perrita de hundirse en pantano, con una salchicha y un dron

Cómo salieron de la plaza

En otro video, la pareja contó que estuvieron durante quince minutos buscando un guardia de seguridad que los ayudara. Cuando lo encontraron, él les indicó por dónde salir. Sin embargo, ya había otro serio problema: como habían tardado tanto en la plaza, el estacionamiento ya tenía un cargo de unos 180 pesos y ellos no tenían suficiente cambio.

"Estuvimos platicando con el guardia para ver cómo le hacíamos porque nos faltaban como 50 pesos. Nos pidió una prenda de valor de la misma cantidad. Le di mis calcetines y nos dejó salir", contaron y concluyeron dijendo que para rematar, su carro estaba estacionado hasta el otro lado de la plaza, de donde les habían dejado salir.

LEE TAMBIÉN: Niña se parece a Mirabel de Encanto; su reacción al verla se hace viral

La única pregunta que nosotros nos hacemos es "¿qué película vieron que nada los despertó?".