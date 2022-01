Galilea Montijo intenta defender a Yalitza Aparicio de Superholly y termina criticada

Galilea Montijo tenía la mejor de las intenciones al defender a Yalitza Aparicio pero al no tener la noticia completa, terminó siendo criticada por la forma en la que le habló a la youtuber Superholly. Ahora se enfrenta a serias críticas en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Disney responde a Peter Dinklage tras polémica de Blancanieves

Hace unos días, la youtuber estadounidense conocida como Superholly, compartió un video de reacción a la pronunciación de Yalitza Aparicio hablando inglés. Holly había leído una noticia donde presumían su perfecta pronunciación y ella compartir su primera impresión. Sin embargo, en el video que subió a Youtube mostró cómo Superholly notó que si bien Yalitza ya había avanzado en su inglés, aún le quedaba un largo camino.

El video llamó la atención de las redes sociales e incluso Yalitza Aparicio respondió con otro video, agradeciendo las observaciones y aclarando que ella nunca ha presumido tener un buen inglés. Hasta ahí todo bien, no existía ninguna polémica y ambas hablaron con mucho respeto y admiración.

QUIZÁ TE INTERESE: Elton John rinde tributo a Selena durante gira por Texas

Sin embargo, fue al dar la noticia en el programa Hoy, que las cosas se malinterpretaron pues Galilea Montijo, al solo escuchar que Superholly había criticado a Yalitza, creyó que realmente la había ofendido y quiso defender a la actriz.

Así, Galilea Montijo miró a la cámara y entre burlas, decía que no le importaban "las malas pronunciaciones" y que Superholly solo podía "hablar mal de Yalitza" cuando fuera "tan exitosa como ella".

"A ver, Superholly es la que le dio con todo a Yalitza. Es venezolana, vive en México y da clases de inglés... Superholly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y todas las que criticas, entonces platicamos, nena", dijo Galilea Montijo. Posteriormente, siguió bromeando con la situación diciendo que mientras tanto, no le importaba lo que pensara de su inglés.

"I don't care your english. Lo importante es que te entiendan. Yo no me pierdo, yo me doy a entender", decía Montijo y contaba cómo ella se comunicaba con los estadounidenses cuando iba al país vecino.

LEE TAMBIÉN: Niña se parece a Mirabel de Encanto; su reacción al verla se hace viral

A pesar de el tono de broma que utilizó Montijo, internautas no estuvieron de acuerdo con su comentario y a través de redes sociales como Twitter, mostraron su inconformidad.

"Qué mala onda que hables sin saber , deberías de informarte mejor. Semanas atrás estabas llorando por lo que la gente decía. Y hoy criticando a alguien que se preocupa por enseñar y motivar a la gente a que se supere", "Superholly siempre defiende la identidad el acento latino al hablar inglés. El Programa Hoy tendría que echarle más ganas a la información de sus notas", "Coincido absolutamente, muy triste y fuera de lugar el comentario de Galilea Montijo", son algunos de los comentarios que se pueden ver.