¿Olvidó a Karol G? Anuel AA se compromete con su nueva novia

Tarde o temprano las personas le darán vuelta de página al amor que no pudo continuar a pesar de los intentos, y un claro ejemplo de esto es lo que pasó con la relación entre Karol G y Anuel AA, pues luego de varios años juntos e intentos por seguir adelante, decidieron ponerle fin al compromiso que tenían.

Por una parte, se sabe que Anuel intentó de todo para recuperar a Karol, sin embargo, ella no cedió, también se supo que al final, tuvieron que limar asperezas para poder continuar con sus vidas.

Por supuesto que continuar con sus vidas significaba que ambos quedaban libres para iniciar una relación, tal cual lo hizo Anuel, pues hace unas semanas ha estado compartiendo fotografías y videos de su nueva novia, Yailin.

Al parecer la nueva pareja está más que enamorada, ya que recientemente el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se puede ver como le está entregando un anillo de diamantes a su nueva novia.

La corta grabación enseguida provocó innumerables comentarios de los usuarios de las redes sociales, buenos y no tan buenos, estos últimos porque estuvieron relacionados a criticas y comparaciones en donde se aseguraba que el cantante tuvo la misma acción con Yailin que con Karol, pues a ambas les entregó un anillo de compromiso.

“Ese candado no tiene llave. A punta de bala tienen que abrir ese candado…”, dice el ex de Karol G. “Una mujer comprometida ya. Hay boda señores”, responde Yailin La Más Viral al tiempo que presume el brillante que le regaló el cantante de trap.

“La vida es una, nosotros la vivimos rápido… Hoy estamos aquí, mañana no está prometido!!!!!!!”, escribió la nueva novia de Anuel AA, Yailin La Más Viral en su cuenta de Instagram acompañado de las imágenes no solo de su anillo de compromiso sino de también un reloj Rolex, que le habría regalado el ex de Karol G.

