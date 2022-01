Mandy Moore propone a Olivia Rodrigo para reboot de “A Walk to Remember"

Existen cientos de películas que han conquistado nuestros corazones, y una de las comedias románticas favoritas es “A Walk to Remember", que celebra este año su 20º aniversario, y la propia Mandy Moore cree que es tiempo de dar un nuevo aire al proyecto, y con nada menos que Olivia Rodrigo.

La protagonista de la historia basada en la novela de Nicholas Sparks de 1999 compartió que la cantante es perfecta para interpretar el papel de Jamie Sullivan, haciéndola una excelente candidata para protagonizar el reboot.

TE RECOMENDAMOS: Olivia Rodrigo confirma copia a Paramore; conoce sus canciones inspiradas en otros artistas

Imagen / Di Novi Pictures

Fue durante una charla con People, que la actriz fue cuestionada sobre a idea de un remake de una de las películas más taquilleras de ese momento, a lo que ella respondió que le encantaría.

"Me encantarías. Alguien podría rehacer esta película. No sé, Olivia Rodrigo o algo así”, para después añadir: “Ha pasado tanto tiempo que, sí, siento que nos hemos ganado nuestro lugar en la historia del cine para un reboot en este punto".

Además, compartió que así como otras historias, “A Walk to Remember" sería un titulo digno de reboot: “Oye, si pueden hacer "She's All That" una y otra vez (y otra vez), no veo por qué ésta debería ser un problema”. Esta no es la primera vez que Mandy ofrece un candidato para un potencial reboot. En 2018, dijo a Newsweek que le gustaría ver a Beanie Feldstein interpretando a un "Jamie Sullivan judío".

Olivia Rodrigo, ¿la indicada?

En el mundo de la actuación, Olivia Rodrigo ha interpretado el papel de Nini Roberts en la serie de High School Musical para Disney+, y ha visto cómo su carrera musical se disparaba en el último año.

TAMBIÉN PUEDES LEER: "Un amor para recordar" recibió su estrella en el Paseo de la Fama

El lanzamiento de su álbum de debut, titulado "Sour" batió récords, y a la vez cosechó muchos elogios por su talento como compositor. Sin duda, la actriz podría aportar algo de eso a un reinicio de A Walk To Remember.

¿De que trata A Walk to Remember?

El drama romántico para adultos cuenta la historia de cómo un problemático estudiante de instituto se enamora de Jamie Sullivan, una chica a la que conoce de casi toda la vida; aunque empieza a enamorarse de ella después de que ambos actúen en una obra de teatro escolar. La pareja no tarda en entablar una relación romántica, que resulta ser muy significativa y que altera su forma de percibir el mundo.

TE PODRÍA INTERESAR: Percy Jackson y Los Dioses del Olimpo confirma su serie en Disney

Basada en la novela de Nicholas Sparks, Un paseo para recordar ganó cuatro veces su presupuesto de 11,8 millones de dólares tras su estreno en cines en enero de 2002.