Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield dan una entrevista juntos por primera vez

Todo lo que se diga de "Spider-Man: No Way Home", ya no puede ser considerado spoiler. Al mes de haberse estrenado y luego de convertirse en una de las películas más taquilleras del cine, los Spiderman al fin pueden reunirse para hablar de cómo lograron reunirse y guardar el secreto de su encuentro.

Fue a través del canal de Youtube oficial de Spider-man que Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, platicaron con Pete Hammond por primera vez. El video tiene casi media hora de duración y los actores hablan de su experiencia en el set, la reacción al ver la película y lo que esperaban de ella.

Tom Holland inició contando que todo lo que vivió tanto en el set como en el tiempo de promoción y estreno, parecía un sueño que ahora al volver a la realidad, simplemente no puede creerlo.

"Siempre supe que esta película sería amada en todo el mundo. No pensé que sería tan masivo como lo ha sido. Una de las cosas que más me gusta hacer en este momento es conectarme a Internet y ver las reacciones de los fanáticos cuando ustedes aparecen en esa escena en particular".

Mientras Tobey declaró que desde el principio se sintió intrigado por cómo abordarían el proyecto y prácticamente dijo que sí desde que le llamaron, Andrew Garfield confesó que primero esperó a saber si Tobey se uniría, no solo porque se necesitaba de los tres, sino porque siempre ha sido un gran admirador.

"La intención es tan pura, era una idea muy creativa, que no solo era salir, decir hola e irnos sino tener presencia y estar al servicio del viaje de Tom y dónde está ahora como Peter Parker [...] Superó mis expectativas por la forma en que Tom, Zendaya y Jacob son como trío, tienen una relación casi mágica y nos incluyeron a Tobey y a mí al equipo desde el principio".

Sobre mantener el secreto cuando todos le preguntaban a Andrew si salía en la película, él contó que traicionó su ética en la vida porque sabía que al decir una pequeña mentira, la gente lo disfrutaría mucho más.

"Esta película es muy profunda, es acerca de aceptar la madurez, la pérdida, la muerte, las responsabilidades. La película se sostiene por sí misma incluso si Tobey y yo no hubiéramos aparecido", prosiguió Garfield.

"Todos los días estuve agradecido, fue una experiencia muy rica. La hermandad que creamos fue muy emocional". dijo Tobey acerca de pertenecer al proyecto.

Por último, Tom confesó que el filmar esta película en particular, le provocó muchas emociones pues creía que sería la última vez que interpretaría a Spider-man, por lo que trabajó más duro, como una especie de adiós al personaje.

"Definitivamente tenía la sensación, como actor, de que esta era la última vez que podía ponerme el traje, así que gran parte de esa emoción provino del acto de decir adiós, que es uno de los temas más importantes a lo largo de esta película", declaró.

El video cuenta con casi un millón de reproducciones. Te lo dejamos aquí y esperamos lo disfrutes tanto como nosotros.