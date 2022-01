Asus ZenScreen MB16ACE: una opción cómoda y ligera para quien necesita espacio extra de pantalla

Muchas veces, una sola pantalla no basta para todo el trabajo que tenemos en nuestras manos. Es común que las personas tengan más de un monitor cuando sus empleos requieren el uso de múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Sin embargo, cuando estas personas trabajan fuera de casa, las opciones para tener una pantalla extra requieren características adicionales; como que dicha pantalla sea ligera para llevarla en una mochila y que tenga la calidad suficiente para ayudarnos con nuestras labores. Afortunadamente el monitor portátil Asus ZenScreen MB16ACE cumple con todos estos requisitos. Y además de estas características, es posible utilizarlo con tan solo un cable USB C. Con un diseño elegante, un peso muy manejable y una gran pantalla; esta pequeña pantalla se convierte en una recomendación obligada para quien se mantiene móvil y requiere más espacio de pantalla.

Especificaciones

Resolución 1080p y tamaño de 15.6”

Relación de aspecto 16:9

Panel LED

Relación de contraste (Typ.): 800:1

Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)

Frecuencia de actualización (Max) :60Hz

Puerto USB C que transmite video y alimentación eléctrica al mismo tiempo

Cable USB C/USB C con adaptador USB A

Peso: 0.8Kg

Incluye cubierta que se convierte en stand

Diseño

El MB16ACE tiene un look elegante con curvas suaves en las esquinas y detalles metálicos que dan la impresión de buena calidad de construcción. La cubierta incluida, que a la vez funciona como stand, es de color mate y no desentona con el monitor. Es en definitiva un gadget que porta una imagen profesional.

El único detalle que encontramos es que las instrucciones para convertir la cubierta en stand no son claras para el consumidor. No es que sea imposible hacerlo por su propia cuenta, pero las instrucciones son vagas y omiten algunos detalles clave. Para estar seguros de que esto no era una opinión subjetiva, preguntamos a varias personas si les parecían útiles dichas instrucciones. El consenso general es que pudieron ser un poco más claras.

Desempeño La calidad de imagen es buena y su contraste ayuda para tareas como edición de textos o manejo de hojas de Excel. es realmente sencillo instalarlo: si tu computadora o dispositivo móvil cuentan con un puerto USB C, simplemente conéctalo y ponte a trabajar. Algo que es importante notar en el caso de los dispositivos móviles es que deben ser compatibles con salida HDMI desde USB C. Pudimos probarlo con 2 celulares diferentes y una tablet con estas características y funcionaron sin problema. Uno de los ejemplos de uso para este caso, fue conectar un Moto G100 y utilizar la aplicación de Xbox Game Pass para jugar Halo Infinite en línea desde nuestro celular. Por último, es importante notar que para dispositivos móviles (aunque es posible usar el monitor), éste consumirá más batería que el uso normal del dispositivo. También conectamos nuestra laptop de trabajo a través del adaptador USB A. Para que funcione con este tipo de conexión, necesitas descargar un controlador desde el sitio oficial de Asus. Una vez instalado requerirás de un reinicio para que se registre correctamente. Del mismo modo que con las conexiones USB C, una vez que has instalado el controlador, lo reconocerá inmediatamente y no tendrás que realizar ningún otro paso adicional. Por último, le dimos uso tanto en ambientes exteriores como interiores. En caso de usarlo fuera de casa, tal vez requieras de aumentar un poco más el brillo que viene por default, pero en ningún momento sentimos que nuestra pantalla fuera ilegible. El detalle que sí notamos es que la pantalla es algo reflejante, por lo que si el sol da directamente sobre ella puede ser incómodo para trabajar. Conclusión El monitor portátil Asus ZenScreen MB16ACE cumple todas las expectativas con creces y se vuelve una excelente opción tanto para trabajar dentro como fuera de casa u oficina. No agrega mucho peso a tu mochila de laptop, su cubierta lo mantiene bien protegido y es extremadamente fácil de instalar. Todo esto, combinado con un precio asequible, lo convierten en la herramienta ideal para los fanáticos del trabajo multitarea. Simplemente, no puedes equivocarte con esta compra. Calificación: 9.5 Por Rolando Vera

