Bengals vs Rams, así se jugará el Super Bowl LVI

Después de una inquietante espera, por fin se definieron los equipos que disputaran el evento deportivo más esperado del año por el mundo entero, el Super Bowl LVI, y es que la National Football League dio a conocer quienes serán los participantes en SoFi Stadium de Los Ángeles.

Fue durante este fin de semana que se disputaron los últimos encuentros entre los equipos profesionales de la NFL, y quienes pasan a competir este 2022 son los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles.

SUPER BOWL LVI IS SET. #NFLPlayoffs #SBLVI pic.twitter.com/jSJ93jc3Bl

Los primeros en llegar a la recta final fueron los Bengals, luego de remontar 18 puntos de déficit al medio tiempo y así vencer a los Chiefs de Kansas City con un gol de campo en tiempo extra.

Los comandados por Joe Burrow regresarán a jugar un Súper Tazón tras 33 años de ausencia en el juego más importante de la temporada. Los Bengals nunca han ganado un Super Bowl en sus historia. Incluso, solamente han jugado dos. En ambas ocasiones perdieron ante los San Francisco 49ers.

WELCOME TO THE JUNGLE 😎‼️🔥



Los Bengals son el nuevo Rey de la AFC, siguiente parada: SoFi Stadium 🔥😤#NFLMX #RuleTheJungle pic.twitter.com/08nGRm7fmo

— NFL México (@nflmx) January 30, 2022