Loki regresa a Marvel: Anuncian grabaciones para su segunda temporada

Además, también compartió que la producción tendrá lugar en los estudios Pinewood del Reino Unido. Recordemos que la primera temporada de Loki se rodó en los estudios Pinewood de Atlanta, Georgia.

Lo que si es que no dieron más detalles sobre el reparto o la trama, y aún no está claro quién sustituirá a la directora de la primera temporada de Loki, Kate Herron.

Imagen / Marvel

Los fanáticos ya comienzan a formar sus teorías sobre lo que hará el dios del engaño en esta segunda parte, y la más sonada es que Loki intentará ir tras las infinitas líneas de tiempo que su variante desató hacia el fin de la temporada.

Otros más aseguran que volveremos a verlo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Thor: Love and Thunder, sobre todo después de lo que ocurrió al final de la primera temporada de Loki.

El inicio del rodaje se produce después de un año desde que la primera temporada, protagonizada y producida por Tom Hiddleston, de 6 episodios debutara en Disney+.

El anuncio podría significar que el desarrollo está mucho más avanzado de lo que los fans de Marvel pensaban.