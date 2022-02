Paty Cantú asegura que nunca volvería a hacer una colaboración con Mario Sandoval, esta es la razón

Paty Cantú es una de las artistas más queridas del país, su talentosa voz y su personalidad han hecho que el público mexicano siempre esté para ella con los brazos abiertos.

Como muchos saben, Cantú comenzó su carrera musical en el grupo LU, en donde compartía la voz a lado de Mario Sandoval.

En su momento, dicho grupo fue muy popular, por lo que nadie entendió que fue lo que pasó cuando dieron el anuncio de que LU desaparecería.

Sin embargo, y a pesar de que el final de la agrupación fue inesperado, Paty Cantú siempre mostró un deseo profundo por continuar con su carrera musical, y dicho anhelo la orilló a superar sus miedos y a arriesgarlo todo por ser solista.

Si eres fan de ella sabrás la historia, y te darás cuenta de que no ha sido nada fácil para ella ir escalando poco a poco en su carrera.

Hasta hace poco la cantante decidió contar la razón por la que el grupo LU se separó y además cuales son las razones por las que nunca más volvería a hacer una colaboración con Mario Sandoval.

Fue en una entrevista con Pinky Promise que Paty rompió el silencio y reveló a qué se debió que 'LU' no continuara en los escenarios a pesar de su gran éxito al inicio de los 2000.

Pese a que destacó que no tiene nada en contra de Mario Sandoval y que le desea lo mejor, aclaró que una colaboración que nunca haría sería con él, pues no pretende regresar al suplicio que vivió por cinco años, periodo en el que el cantante limitó a más no poder su participación en la banda.

"De pronto era como 'no puedes componer más de dos canciones por disco, no puedes hacer ninguna portada tú sola; por favor cuando yo esté cantando...' O sea, me llamaban a juntas de que 'por favor cuando él esté cantando necesita que te hagas para atrás y no te muevas porque estás quitándole atención de él cuando está en su momento'".

Además, poco a poco las cosas se pusieron tensas en las giras de LU, donde Cantú y Sandoval cada vez compartían menos palabras. Además, el cantante masculino de la agrupación aseguraba que cuando Paty Cantú se consiguiera un esposo se saldría del mundo musical, por lo cual, según la ahora solista, daba a entender que ella sólo fungía como un adorno.

Además de lo anterior, la cantante contó que la gota que derramó el vaso fue cuando ella y Mario tuvieron una pelea en camerinos.

Dicha anécdota inspiró en la cantante la canción que compuso como solista 'No fue suficiente', la cual aunque muchos creen que es de amor, realmente habla de todo lo que la cantante enfrentó en la agrupación.

"No fue suficiente vivir, traicionándome en silencio por ti, aún así te vas... y me quedo hablando sola. Y hoy ya no me puedo mentir, ahora entiendo del porqué a tu lado nunca fui feliz, y es que tu único amor... Era el tuyo por ti...", detalla la sonada canción.

Luego de la pelea, Cantú asegura que se lo contó a su hermana y le pidió total discreción. "Me limpié las lágrimas, salí, di los tres shows ese fin de semana, después él ya estaba buscando gente para sustituirme, ofreciéndoles el trabajo, fue a la disquera les enseñó fotos de otras chavas, mientras nosotros seguíamos haciendo todavía shows y cosas en otros países “.