David Beckham asegura que Victoria se alimenta de lo mismo todos los días desde hace 25 años

Recientemente, el ex futbolista David Beckham reveló un dato muy personal de su esposa Victoria Beckham, con quien lleva más de dos décadas de matrimonio.

Como sabemos esta es una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, pues a pesar de los rumores y altibajos que han atravesado en su relación siguen juntos y cuidando de sus cuatro hijos.

También puedes leer: Shakira supera a Victoria Beckham como la novia más influyente del fútbol

A estas alturas es obvio que ambos se conocen muy bien y hasta podría decirse que hay cosas que toman con humor, como por ejemplo el secreto que reveló hace poco David sobre su esposa.

Y es que según el ex futbolista, su esposa se alimenta de lo mismo desde hace 25 años. "Desde que la conozco sólo come pescado a la parrilla y verduras al vapor, muy pocas veces se desvía de eso". "Yo me emociono bastante con la comida y el vino y cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben. Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo", dijo el dueño del Inter de Miami.

Beckham aseguró que una de sus cenas favoritas fue cuando Victoria decidió romper su rutina de alimentación cuando estaba embarazada de Harper. "La única vez que probablemente compartió algo que estaba en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue de lo más increíble. Fue una de mis cenas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde entonces", señaló.

Quizá te interese: Cinco parejas de artistas que te harán creer en San Valentín

Por supuesto que respecto a lo anterior, Victoria en algún momento habló de su estricta dieta, aunque no dio detalles de la misma. De hecho fue en un podcast en donde la propia cantante aseguró que no es muy aficionada de comer cosas que requieran de una gran elaboración.

"Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas. Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”.

Aunado a lo anterior, en diferentes ocasiones la ex de las Spice Girls dijo que no come carne ni lácteos y que no tiene problema en que sus hijos si lo hagan.

Te recomendamos: Angelina Jolie enamorada de este famoso casado

"Estaba en clase cuando me contaron cómo se hacían las hamburguesas, y desde entonces no he vuelto a probar la carne. Tampoco tomo ningún lácteo, pero como pescado y me alimento de manera muy equilibrada. Mis niños sí comen carne y no hay problema, es una decisión personal".