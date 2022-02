Le ofrece trabajo en vez de prestarle dinero a su amiga y reacción se vuelve viral

En el video, Peirov Emily, la usuaria de la plataforma decidió exponer a su supuesta amiga con la que tuvo una pequeña discusión a través de WhatsApp por temas económicos, luego de que se negara a prestarle dinero.

Con un texto sobrepuesto que dice: “Mi amiga” me pide dinero prestado, le ofrezco trabajo y me bloquea”, es como explica que la chica le pidió de favor le hiciera un préstamo económico, pero la usuaria se le ocurrió una idea mejor: ofrecerle trabajo.

Ante tal ofrecimiento, su amiga no se tomó nada bien la idea, y comenzó a decirle que a ella no le gusta trabajar e insultarla por no hacerle el préstamo. Emily, por su parte, le responde que no lo hará, pues, le ha prestado en ocasiones anteriores pero no ha recibido su dinero de vuelta.

Al final, la amiga terminó por bloquear a la usuaria, lo que generó polémica en los usuarios de las redes, quienes rápidamente lo volvieron viral, alcanzando las casi tres millones de reproducciones y más de 400 mil comentarios como: “La amiga: “¿¡Trabajar y ganarme el dinero!? No gracias, yo soy más de ser un parásito y ser mal ejemplo para mi niño”, “Hasta coraje me da de leerla”, y “Y todavía bien digna te bloquea JAJA”.