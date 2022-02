Kanye West exige a Billie Eilish se disculpe con Travis Scott por indirecta

Kanye West vuelve a causar polémica por su rivalidad con una cantante, en esta ocasión, con Billie Eilish. La razón: supuestamente mandó una indirecta a Travis Scott sobre la tragedia de Astroworld.

Hace unos días Billie Eilish se presentó en Atlanta, Estados Unidos, como parte de su gira musical "Happier Than Ever". Ahí, uno de sus fans comenzó a pedir ayuda pues le faltaba el aire por lo mucho que lo estaban apretando los demás asistentes.

Billie detuvo el concierto y desde el escenario pidió ayuda para el fan, a quien le pidió un inhalador. Sin embargo, su comentario antes de seguir con el concierto, hizo que muchos pensaran que le estaba mandando una indirecta a Travis Scott.

"Espero a que la gente esté bien antes de seguir adelante", dijo Billie.

Minutos más tarde, su expresión se hacía tendencia en redes sociales pues muchos aseguraban que se refería al incidente en el concierto de Travis Scott donde ocho personas perdieron la vida por el tumulto de personas que abarrotaron el lugar y no dejaron espacio a algunos para respirar.

La noticia llegó a oídos de Kanye West, ex cuñado y amigo de Travis Scott. Inmediatamente Kanye publicó en su cuenta de Instagram, una imagen de la noticia y exigió a Billie disculparse, amenazando con no presentarse en Coachella si no lo hacía.

"Vamos Billie, te amamos. Por favor discúlpate con Trav y las familias de quienes perdieron la vida. Nadie quería que esto pasara, Trav no sabía lo que estaba ocurriendo cuando estaba en el escenario y estuvo muy herido con lo ocurrido. Y sí, Trav estará conmigo en Coachella pero ahora necesito que Billie se disculpe para que yo de mi show", escribió.