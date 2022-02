Tras ver "El estafador de Tinder", mujer advierte sobre mexicano del que fue víctima

QUIZÁ TE INTERESE: Pareja apenas se conoce en Tinder, terminan viviendo juntos porque tienen Covid-19

Pero Sofía ya estaba tan enganchada con él y todo se le hacía tan sospechoso, que decidió hacer todo para saber quién era. El error de Guillermo, contarle cosas reales de su vida privada. En unas semanas, Sofía ya conocía la colonia donde vivía, con quién vivía y más. Así que un día fue con su mejor amiga a buscar la casa a través de algunos detalles que ya le había sacado. Cuando descubrió la ubicación, le tendió una trampa para que dijera la verdad.

"Al principio no me creyó, pero cuando describí la casa y le dije que su mamá estaba en la puerta regando, todo cambió. Empezó a preguntarme que cómo encontré la casa y decirme que estoy loca, que menos va a salir porque "qué miedo", soy una intensa y seguro le voy a hacer algo", contó en el hilo de Twitter donde también contó cómo la amenazó emocionalmente para que saliera. Al final no lo hizo pero recibió una llamada telefónica donde le contó la verdad.

"Se le había caído el teatrito, no podía seguir mintiendo. Me habla por teléfono y me confiesa que no es el de las fotos, no es doctor y que esa no era su voz. Le pedí que me dejara escucharlo, pensando que seguro era un viejo depravado. Mi sorpresa fue cuando escuché un "hola" Era una voz de mujer, totalmente femenina. Era otra persona. Quedé fría. Me dice entre lágrimas que su nombre es Mariana, que nunca quiso lastimarme, que todo lo que decía era real y que me amaba", declaró.

LEE TAMBIÉN: Mujer queda encerrada en casa de su cita a ciegas por confinamiento

Mariana aseguró a través de cartas para Sofía, que no era mala persona pero que era una persona trans que no se aceptaba, por eso estaba enamorada de ella.

Sofía jamás le creyó y su investigación luego le demostró que habían más mujeres víctimas de "Mariana/Guillermo" y cómo algunas incluso terminaron pagándole viajes al que supuestamente irían en pareja y ella se iba sola.

"Analizándolo bien, yo creo que su plan era hacer que te "enamores" tanto de él, que cuando te dijera "soy vieja", ya no te importe, porque el amor sería tan grande, y uno sería ya tan dependiente que no pudieras dejarlo. Claramente no le funcionó. De corazón espero que algún día seas feliz con quien eres. Ojalá encuentres paz y que la culpa de todo el daño que has hecho no te coma por las noches", concluyó.

El hilo de Twitter se ha hecho viral e incluso otras víctimas han contado que vivieron lo mismo. Lee el hilo completo aquí.