‘Uncharted’, la nueva película de Tom Holland es un rotundo fracaso a nivel mundial

No tiene mucho que Tom Holland llamó la atención de todos al protagonizar la ya taquillera película ‘Spider-Man: No Way Home’ a lado de la talentosa actriz Zendaya.

Por el rotundo éxito que significó el estreno de esta película, todos hubiéramos pensado que Holland seguiría sumando éxitos a su carrera, sin embargo, parece ser que esta vez no fue así, pues recientemente se dio a conocer que ‘Uncharted’, otra cinta que protagoniza fue un rotundo fracaso taquillero.

Todo parece indicar que ‘Uncharted’, el nuevo proyecto cinematográfico del popular actor británico no está teniendo el éxito que su productora había planificado.

La historia protagonizada por Tom ha obtenido hasta el momento y en todos estos países apenas 20 millones de dólares. Una recaudación sólida desde un punto de vista pandémico, pero bajísima para una película de estas características.

A pesar de las cifras, algunos medios de comunicación estadounidenses todavía mantienen la fe en la adaptación de 'Uncharted' y en el poder de convocatoria que tiene el actor con el gran público. Según ha informado Deadline, las cosas podrían acabar siendo “mejor de lo esperado”.

Aunque la crítica ha sido bastante positiva, tampoco ha tenido tanto impacto en algunos países de importancia residual para el box office. Por ejemplo, en Reino Unido el estreno de Uncharted le ha otorgado a la película de Tom Holland poco más de seis millones de dólares durante todo el fin de semana. Cifras muy bajas y dispares que, evidentemente, deberían multiplicarse por diez en Estados Unidos y otros mercados para que el estudio vea rentabilidad de franquicia.