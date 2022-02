James Blunt revela el verdadero significado de "You're Beautiful": "no es una canción de amor"

James Blunt tuvo uno de esos éxitos musicales que han perdurado. "You're Beautiful" salió en 2005 pero sigue siendo recordada como un tema que habla del amor a primera vista. Sin embargo, el propio James Blunt ha revelado que la canción es todo menos romántica y en realidad tiene una oscura y aterradora historia.

En una reciente entrevista al programa de televisión The John Bishop Show, James Blunt reveló la verdadera historia detrás de "You're Beautiful" y cómo se trata en realidad de una canción de acoso y no de amor.

"No es una canción romántica, se trata de mí drogadísimo acosando a la novia de alguien más, a escondidas", dijo con toda la normalidad del mundo mientras el conductor como la otra invitada al programa, se sorprendían de las declaraciones. Aún así, James Blunt aseguró que a él le da mucho gusto que las personas elijan el tema como su canción de bodas.

Esta sería la primera vez que James Blunt confirma por completo que la canción no es de lo que imaginábamos. En 2020, había contado un poco de la historia y cómo fue su inspiración para escribirla.

"Un día estaba en el metro de Londres y vi a una exnovia con su nuevo novio. Nuestras miradas se cruzaron, pero nos pasamos de largo, me fui a casa y escribí la letra de You're Beautiful", reveló y agregó que tardó tan solo dos minutos en componerla.

"You're Beautiful" le dio a James Blunt el éxito internacional y la oportunidad de lanzar un álbum con sus canciones más populares, aunque a él le gusta burlarse de la situación y decir que el álbum y su gira deberían llamarse "Mi único éxito y las canciones que me gustaría que escucharas".

Te dejamos la letra de "You're Beautiful" para que analices su verdadero significado

Letra de You're Beautiful de James Blunt

My life is brilliant / Mi vida es brillante

My love is pure / Mi amor es puro

I saw an angel / Vi un ángel

Of that I'm sure /De eso estoy seguro

She smiled at me on the subway / Ella me sonrió en el Metro

She was with another man / Ella estaba con otro hombre

But I won't lose no sleep on that /Pero no me preocuparé por eso

'Cause I've got a plan /Porque tengo un plan



Coro

You're beautiful /Eres hermosa

You're beautiful /Eres hermosa

You're beautiful, it's true /Eres hermosa, es verdad

I saw your face in a crowded place / Vi tu rostro en un lugar concurrido

And I don't know what to do / Y no sé qué hacer

'Cause I'll never be with you / Porque nunca estaré contigo

Yes, she caught my eye / Ella vio que la observaba

As we walked on by / Mientras caminábamos

She could see from my face that I was / Ella pudo ver en mi rostro que estaba

Fucking high / Muy drogado

And I don't think that I'll see her again / Y no sé si la veré de nuevo

But we shared a moment that will last 'til the end / Pero compartimos un momento que durará hasta el fin

Coro