Casting de Tom Hiddleston para interpertar a Thor se viraliza, jamás consideró ser Loki

Tom Hiddleston sin duda es uno de los actores favoritos del Universo Cinematográfico de Marvel. Su interpretación de Loki, el Dios de las Mentiras, es tan buena que ya no nos imaginamos a nadie más que él para el personaje. Sin embargo, los planes de Hiddleston iban hacia otro lado, uno totalmente distinto. Él no quería ser el villano, quería ser el héroe. Él no hizo casting para Loki, lo hizo para Thor.

TE RECOMENDAMOS: Filtran supuestas fotografías de Tom Cruise como Iron Man

Desde 2014, en un programa especial sobre las películas de Thor, se reveló que Tom Hiddleston jamás hizo casting para Loki. Y es que quedaron tan sorprendidos de su actuación en otra audición, que inmediatamente lo eligieron para el villano. Pero ¿qué personaje quería hacer Hiddleston? Nada más y nada menos que el hermano de Loki, Thor.

En las imágenes se puede ver a Hiddleston con una cabellera larga y rubia, sin camisa y mostrando su poder con el Mjolnir (el martillo de Thor). Hiddleston hacía una de las escenas que quedó en Thor pero a palabras de los productores, era demasiado bueno pero definitivamente no era Thor.

QUIZÁ TE INTERESE: Nominados a los Premios Oscar 2022: Conoce la lista completa

En una entrevista para The Tonight Show con Jimmy Fallon, Hiddleston confesó que la audición le avergüenza un poco y asegura que definitivamente los productores tomaron una buena decisión al elegir a Chris Hemsworth.

"Hice una audición para la primera película de Thor hace 10 años, en 2009, y pensé que me estaba presentando para una sola película. Una parte interesante en una película interesante. Por entonces, el Universo Marvel era sólo Iron Man. Creo que podemos estar de acuerdo en que eligieron al actor adecuado", detalló.

LEE TAMBIÉN: Dakota Johnson podría convertirse en Madame Web en Marvel