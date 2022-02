Belinda habla por primera vez sobre Christian Nodal tras su ruptura

Belinda habló por primera vez sobre su ruptura con Christian Nodal y a través de un mensaje a sus fans, mostró que está pasando por un difícil momento, a pesar de lo que se podría decir.

Desde el pasado fin de semana que Christian Nodal había publicado en sus historias de Instagram que él y Belinda habían terminado, la cantante se había limitado a repostear una petición de su mamá en la que querían respeto por el duelo que habían atravesado, el año luctuoso de la abuela de Belinda. Sin embargo, ahora Beli compartió en Twitter lo triste que está y agradeció a sus fans por todo el apoyo en este difícil momento en su vida. Así mismo, compartió una reflexión sobre el amor y cómo entregó todo su corazón a quien ahora es su ex, Christian Nodal.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...", comienza la serie de tweets que compartió Belinda y que luego publicó en Instagram, donde también pidió que se le respetara tanto a ella como a Christian, pues está tratando de cerrar el ciclo y crecer de manera tanto profesional como espiritual.

"Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.' - Simone De Beauvoir", concluyó.