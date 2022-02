Inventando a Anna: Conoce la verdadera historia detrás de la serie de Netflix

Durante su estadía en Nueva York, Sorokin se hizo pasar por una rica heredera alemana para así infiltrarse en el círculo más íntimo de la alta sociedad de la ciudad, logrando estafar a innumerables personas utilizando tarjetas de crédito no válidas o extractos bancarios falsos que creaban la ilusión de riqueza en su persona.

Sorokin inclusive creó una fundación a nombre de su alter-ego, un club privado solo para miembros llamado Fundación Anna Delvey, así como su fundación de arte, para atraer a donantes ricos y promover su marca.

El fin de la estafa

Su vida comenzó a desmoronarse en 2017, cuando Anna invitó a tres amigos a un viaje a Marruecos, pero no pudo pagar la factura de su lujoso alojamiento al salir, por lo que una de sus amigas, la fotógrafa Rachel Williams, pagó la factura con su propia tarjeta, y Sorokin prometió reembolsarla. Nunca lo hizo.

Williams descubrió posteriormente que su supuesta amiga era una estafadora, y tras ser desalojada de varios hoteles de Manhattan por falta de pago, Sorokin fue finalmente detenida en octubre de 2017, tras una investigación de meses de la Fiscalía.

En 2019, un jurado declaró a Sorokin culpable de ocho cargos: hurto mayor, intento de hurto mayor y robo de servicios. Fue declarada inocente de un cargo de intento de hurto mayor en primer grado, relacionado con la solicitud de préstamo con el City National Bank, y un cargo de hurto en segundo grado, relacionado con el supuesto robo de 62.000 dólares a Williams.

Fue condenada a una pena de entre cuatro y doce años de prisión estatal, a una multa de 24.000 dólares y a pagar 199.000 dólares en concepto de indemnización.

A pesar de haber sido condenada en 2019 por ocho cargos, Sorokin sigue afirmando que sus planes para la Fundación Anna Delvey eran totalmente legítimos.

"Les estaría mintiendo a ustedes, a todos los demás y a mí misma si dijera que me arrepiento de algo. Me arrepiento de la forma en que hice ciertas cosas", dijo al New York Times en 2019. En estos momento, anna se encuentra bajo la custodia de la agencia de Inmigración, Aduanas y Control (ICE) por sobrepasar su visado desde marzo de 2020, tras salir de la cárcel un mes antes.

La serie producida por Netflix está contada desde la perspectiva de Vivian (Anna Chlumsky), una versión ficticia de la periodista Jessica Pressler, cuyo artículo de la revista New York de 2017 sirve de inspiración para la serie.

Julia Garner interpreta a la estafadora Anna Sorokin, que cumplió cuatro años de cárcel por hacerse pasar por la falsa heredera alemana "Anna Delvey".