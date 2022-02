Hombre en situación de calle construye casa de dos pisos de cartón

Aunque definitivamente no es la mejor vida, un hombre en situación de calle nos demostró que no tener un hogar no es sinónimo de vivir mal. Por esa mentalidad, pudo construir una casa de dos pisos, solo con cartón.

En TikTok se hicieron virales un par de videos donde un hombre originario de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, se detiene a observar una casa de tablas de madera y cartón en medio de la calle. La estructura que solo se mantiene con cinta adhesiva y unas sábanas que sirven como cortinas, ha sorprendido a todos al mostrar la creatividad del hombre.

TE RECOMENDAMOS: El tierno final del hombre en situación de calle que celebró su cumpleaños con sus perritos

En el video se puede ver cómo el hombre en situación de calle está en el segundo piso de su casa de cartón, asomado por la ventana. El que graba, lo saluda desde lejos y lo felicita por su hogar. Este responde asegurando que la casa está en venta.

En otro video, se puede observar parte del interior de la casa. El hombre en situación de calle cuenta con un sofá, un escritorio y todo ordenado para vivir a gusto. La parte de arriba no se puede ver pero sí unas ruedas en la casa para que el hombre se cambie de locación en el momento en que lo desee.

La historia se hizo tan viral que el hombre posteriormente fue entrevistado. Su nombre es James Safari Parker y contó que tardó varios meses en terminar la casa, en lo que conseguía los materiales pero que si hubiera tenido el dinero, habría tardado solo un par de horas.