En una industria donde parece que las mujeres deben lucir perfectas todo el tiempo, Emma Thompson se ha caracterizado por ser una actriz que está fuera de la regla de los estereotipos. Ahora, un discurso sobre el cuerpo femenino, ha cautivado y se ha hecho viral.

Fue en el Festival Internacional de Cine de Berlín (la Berlinale) que Emma Thompson aprovechó para hablar del cuerpo femenino, luego de que en la película que está promocionando, "Good Luck To You, Leo Grande", hiciera una escena donde aparece totalmente desnuda, viéndose al espejo, a sus 62 años.

Emma Thompson recalcó que los cuerpos desnudos que vemos en las películas, normalmente están entrenados o tienen alguna cirugía, por lo que su cuerpo al natural es un tema de conversación en la película. Para ella, el reto era mostrarse así, sin hacerse ningún tipo de modificación.

"No estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla. Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados de todas las formas posibles", dijo en una rueda de prensa.

Y por más que lo quisiera, sabía que el personaje que ella interpretaría, tendría un cuerpo normal, por lo que querer cambiarlo para que este luciera "mejor" en pantalla, sería traicionar al personaje.

"Yo sabía que Nancy (su personaje) no iría al gimnasio, ella comería muchas galletas y tendría un cuerpo normal, de una mujer de 62 años con dos hijos".

Respecto a la escena donde aparece desnuda, Emma Thompson aseguró que ella no se atrevería a pararse frente al espejo como lo hizo su personaje: "Si me pusiera así delante del espejo, estaría siempre como 'voy a sacar esto para afuera', 'me pondré de este lado', haría algo. No puedo pararme ahí nada más, ¿por qué lo haría? es horrible".

"A las mujeres les han estado lavando el cerebro durante toda la vida para que odiemos nuestro cuerpo. Es un hecho. Y todo lo que nos rodea está ahí para recordarnos lo imperfectas que somos y que todo en nosotras está mal y tienes que lucir de cierta manera. Sólo acércate a un espejo sin moverte, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate, acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer", y concluyó diciendo que es algo nuevo que ha hecho como actriz.