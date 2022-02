Lanzan primer trailer de película biográfica de Elvis Presley

La historia de Elvis Presley contada desde la dificultad, las polémicas y lo complicado de su fama. Se ha estrenado el primer trailer de la biopic inspirada en la vida de Elvis Presley. Baz Luhrmann, el encargado de llevar su historia a la pantalla grande.

TE RECOMENDAMOS: Maluma desea convertirse en el primer Batman latino en Hollywood

Austin Butler (Once Upon a Time in Hollywood) personifica a Elvis Presley, el Rey del Rock & Roll, acompañado de Tom Hanks, quien interpreta al Coronel Tom Parker, representante de Elvis. A través de ellos podemos conocer la historia de Elvis, desde su infancia, cuando descubrió su amor por la música, la manera en la que su propuesta musical y forma de ser, conquistó a toda una generación y por último, cómo sus pasos de baile le trajeron incluso problemas con la ley y la parte más conservadora de Estados Unidos.