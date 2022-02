Mon Laferte está disfrutando su etapa como madre primeriza y aunque le ha costado trabajo adaptarse y tener tiempo para ella, se siente más feliz que nunca. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, con una foto al natural.

Hace unos días, Mon Laferte anunciaba a sus seguidores el nacimiento de su hijo Joel. Tras varios meses de compartir su etapa de embarazo, su hijo ya estaba con ella y dedicaba todo su tiempo a él. Ahora, a cantante chilena muestra cómo es su vida diaria a una semana de haber dado a luz.

TE RECOMENDAMOS: Belinda lanza nueva canción, ¿con dedicatoria?

Sin maquillaje, despeinada pero con una tierna sonrisa, Mon Laferte confiesa que en este momento solo tiene tiempo para su hijo y que junto a su pareja, hacen todo para cubrir todas sus necesidades.

Mon Laferte se muestra al natural a una semana de haber dado a luz /

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, ¡pero es imposible! El necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida!", escribió en la publicación.

QUIZÁ TE INTERESE: Qué número ves: reto visual que se hizo viral en Twitter

Además, hizo una reflexión sobre el esfuerzo diario de las madres y cómo logran balancear el cuidado de sus hijos y su estilo de vida personal, confesando que la tarea de mamá es tan demandante que algunas veces ha tenido descuidos en su aspecto:

"No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo", escribió con emojis que demostraban que estos momentos, aunque a veces complicados, terminan siendo divertidos.

LEE TAMBIÉN: Simon Leviev el 'Estafador de Tinder' se prepara para llegar a Hollywood

"Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! ¡SOY MAMÁ!", concluyó Mon Laferte. Celebridades, cantantes y seguidores, la felicitaron y le desearon lo mejor en esta etapa. En menos de un día, la publicación llegó a casi un millón de likes.