Belinda lanza nueva canción, ¿con dedicatoria?

En estos últimos días, Belinda se ha visto envuelta en una gran controversia sobre los motivos que pudieron orillarla a poner fin a su relación con Christian Nodal, sin embargo parece que la ex pareja ha llevado su batalla al ámbito musical con el lanzamiento de nuevos temas que, aseguran, podrían tratarse de varias indirectas.

Primero Nodal presentó “Ya no somos, ni seremos” hace un par de días, pero ahora Beli parece responder al compartir el demo de su nueva canción a la que tituló “Mentiras Cabr*n”, una historia basada en una “relación tóxica”.

Con un toque de ritmo más urbano a lo que nos tiene acostumbrados Belinda, su letra hace alusión a una mujer cansada de lidiar con el ego y las mentiras de su pareja, versos que podrían revelar situaciones que estarían relacionadas a su reciente separación.

“Creíste cuando te fuiste, que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste, cuando me perdiste ya no creo en tus palabras no me pidas perdón, ya no…” o “No quiero un bobo que me controla ni (quiero) los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran”, son algunos de los versos del tema.

Su nuevo sencillo llega tras varios años sin saber de ella en el ámbito musical, además fue lanzado tan sólo un día después de que Nodal publicara su nuevo tema, en cuyo videoclip aparece una modelo rubia y de ojos claros, características que también describen a la artista pop.

En pocos días, la canción tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube, donde también acumula cerca de 10 mil comentarios, la mayoría de sus seguidores felicitándola por el lanzamiento, y mensajes de apoyo a la artista, quien ha pedido a través de sus redes sociales que se le respete su integridad como mujer.