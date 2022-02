Courteney Cox se arrepiente de todos sus retoques estéticos: "Me veía realmente rara"

Fue en una entrevista para una revista estadounidense, que Courteney Cox reveló cómo la exigencia de la industria y los cánones de belleza hicieron que ella no apreciara cómo lucía, tratando de evitar envejecer con inyecciones, cirugías y más.

"Hay un momento en el que dices: 'Ay, estoy cambiando. Empiezo a parecer mayor'. E intentas perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, rayos, se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndole todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme", reveló a los medios.

QUIZÁ TE INTERESE: Mon Laferte se muestra al natural a una semana de haber dado a luz

Incluso, ha considerado postear una fotografía de antes, cuando se llenaba de inyecciones y fillers a la actualidad cuando lo único que hace es ser adicta a las cremas para disminuir las líneas de expresión. Cox aseguró que lo más probable era que incluso amigos hablaran mal de ella por lo mal que se veía y que no piensa volver a esa etapa.

Courteney Cox cuando se sometía a arreglos estéticos para verse más joven VS ahora que ya solo usa cremas antiarrugas /

"El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa. Es solo que no me lo puedo creer. El tiempo pasa volando. No hay duda de que estoy más conectada con la Tierra. He aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida: qué disfrutar, qué intentar hacer más y qué soltar", concluyó.

LEE TAMBIÉN: Qué número ves: reto visual que se hizo viral en Twitter