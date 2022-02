Estudiante vende sus boletos de Coldplay para ir a estudiar a Harvard

Cuando Coldplay anunció su llegada a México, los boletos se agotaron en tiempo récord, y los afortunados en conseguirlos no dudaron en demostrarlo a través de sus redes sociales pero, ¿cambiarías la oportunidad de ver a tu banda favorita por la de cumplir uno de tus más grandes sueños?. La respuesta de un chico fue si.

El protagonista de esta historia es Raúl Alejandro Miranda Ojeda, un estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien después de conseguir los pases para ver a la banda británica, recibió la sorpresa de ser aceptado para realizar una estancia en Harvard en Cambridge, Massachusetts.

Pero para lograr ese sueño por el que tanto se ha esforzado, Raúl necesita juntar 4 mil dólares, es decir, poco más de 81 mil pesos, para su estadía en Harvard, por lo que, sin dudarlo, decidió renunciar a poder disfrutar de su banda favorita, y anunció la rifa de sus entradas para el concierto de Coldplay.

“Para quienes no me conocen, me llamo Raúl Alejandro Miranda Ojeda, estudio Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México y he sido seleccionado para realizar una estancia en Harvard Medical School y un curso en Harvard T.H. School of Public Health”, publicó

Además de anunciarlo en sus redes sociales, Raúl creo un formulario en dónde las personas podrán registrarse después de comprar tus boletos para la rifa, junto a su comprobante en este sitio, y aunque tiene 500 boletos de rifa por vender, cada uno con un costo de 150 pesos, solo ha logrado vender poco más de 30.

"Soy fan de Coldplay y me hubiera encantado ir al concierto, pero me veo en la necesidad de realizar esta dinámica para alcanzar la meta de $4,000 USD para costos del curso y traslado", indicó el joven en su post.

Así mismo, se dedica a dar asesorías a los alumnos de los primeros semestres para recaudar más dinero, al momento ha juntado 15 mil pesos. Cabe mencionar que la fecha limite para para juntar el dinero es el 28 de febrero, por lo que no pierde la esperanza de poder alcanzar su sueño.