Belinda, harta de difamaciones, demandará; anuncia en comunicado

Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género...", comenzó Belinda, asegurando que ha sido juzgada por tomar decisiones que únicamente le incumben a ella pero que al ser figura pública, han tergiversado la información, colocándola en una posición muy vulnerable.

LEE TAMBIÉN: "Por el resto de tu vida": La canción que Nodal y Belinda iban a sacar el 14 de febrero

Posteriormente, comentó las decisiones que tomará en los próximos días, para defenderse a ella misma.

"No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas", enfatizó. Además, de esta manera defenderá su individualidad y peleará por el bien feminista.