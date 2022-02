Camila Cabello anuncia "Bam Bam" junto a Ed Sheeran

Camila Cabello esta a punto de deleitarnos con un nuevo tema, y más fuerte que nunca, la cantante volverá a unir sus fuerzas con Ed Sheeran para lanzar su nuevo dúo al que titularon 'Bam Bam'.

Fue a través de sus redes sociales que la interprete de Don't Go Yet compartió detalles sobre su próxima canción, tema que tiene programado para el 4 de marzo, un día antes del cumpleaños número 25 de Cabello.

"Bam Bam. 4 de marzo con @teddysphotos, una de mis personas y artistas favoritos de siempre. Además mi cumpleaños es el día anterior así que triple victoria", escribió Cabello junto a una foto del arte del single.

Se cree que "Bam Bam" formará parte de su tercer álbum en solitario “Familia”, siguiendo a "Don't Go Yet" y "Oh Na Na", aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para el conjunto.

Estos días, Camila ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que se graba cantando un fragmento de otra canción llamada ‘Psychofreak’ que parecía iba a ser su nuevo single, pero no agregó ningún otro detalle en la publicación, así que parece que tendremos que esperar para disfrutarlo.

🚨 Camila Cabello shares a snippet of what appears to be ‘Psychofreak’ on her Tiktok:



Nueva colaboración

Esta no es la primera vez que estos dos artistas trabajan juntos, pues Cabello colaboró previamente con Sheeran en su canción de 2019 "South of the Border", que también contó con la participación de Cardi B.

La pista apareció en el álbum No.6 Collaborations Project de Sheeran, repleto de estrellas. Además, también coescribieron la canción "The Boy", que en un principio se pensó que aparecería en su álbum debut en solitario de 2018, pero nunca vio la luz.