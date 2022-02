Ed Sheeran y Taylor Swift se unirán en nueva canción

Parece que Ed Sheeran está empeñado en seguir conquistando las listas de popularidad en el mundo de la música, por lo que acaba de anunciar que en su próxima canción estará acompañado de Taylor Swift.

El británico comenzó ha dejar varias pistas, conocidas como “Easter Eggs” en sus últimos videos clips e imágenes subidas a Instagram, para finalmente confirmar que sería Taylor quien lo acompañaría, de nueva cuenta, en una colaboración.

Imagen / Steve Jennings / Getty Images

Fue durante la alfombra roja de los BRIT Awards el martes por la noche que Sheeran confirmó que tenía un nuevo single con Swift, y horas más tarde compartió un tuit en dónde hizo el anunció oficial que los fans podrían escuchar una remezcla de "The Joker and the Queen".

"The Joker and the Queen featuring my good friend @taylorswift13 is out this Friday", tuiteó Sheeran, tras su interpretación de la canción en la entrega de premios.

The Joker And The Queen featuring my good friend @taylorswift13 is out this Friday. Link in bio to pre-order or pre-save it xhttps://t.co/1WEEHn3okc



Repost @ teddysphotos on Instagram pic.twitter.com/8kIYNSS7Pw — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) February 9, 2022

Sheeran también compartió que será el próximo viernes 11 de febrero cuando podremos disfrutar del tema. "The Joker and the Queen" es el cuarto sencillo del cuarto álbum de estudio de Sheeran =, cuyos sencillos han encabezado las listas de éxitos del Reino Unido desde su debut el año pasado.

Además, el cantante confesó que en su video de la canción “Overpass Graffiti” dejó varias pistas sobre la colaboración que fueron muy obvias, pues en su chamarra de cuero tenía un dibujo representativo de la colaboración.

Esta no es la primera vez que las estrellas colaboran, ya que Sheeran se ha unido a Swift en tres de sus canciones a lo largo de los años: "Everything Has Changed", "End Game" y "Run".