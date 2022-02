Le llaman a horas fuera del trabajo y su valiente respuesta se hace viral

Trató de que respetaran sus derechos laborales y terminó teniendo una fuerte pelea con su compañero de trabajo. Ahora, la conversación de la pelea se hizo viral en Twitter.

Si en la vida laboral normal en México, es común que se atiendan cosas del trabajo fuera de la hora del contrato, desde que llegó la modalidad de Home Office, parece que las horas de oficina aumentaron a poder ser contactado y resolver temas en cualquier momento. Pero no porque sea normal signifique que sea lo correcto. Es por eso que Iván Nava, un usuario de Twitter, puso un alto a un cliente por no respetar sus horas de trabajo.

El joven compartió en Twitter dos capturas de pantalla de la conversación que tuvo con un cliente por Whatsapp. Pasaban de las 11 de la noche y el sujeto intentó llamarle en varias ocasiones e Iván simplemente decidió ignorarlo. Sin embargo, este seguía insistiendo.

"Contesta, me urge hablar contigo. Necesito aclarar unos puntos para el evento del fin de semana ¿me puedes tomar la llamada?", se veía en la conversación junto a seis llamadas perdidas por Whatsapp, una tras otra.

Sin embargo, la desesperación del cliente llegó a tal grado que insultó a Iván. Fue en ese momento que decidió poner un alto y le contestó el mensaje, igual en un tono molesto.

"No, a ver, permíteme Francisco. Yo no trabajo 24/7 y te pido por favor que midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente. A partir de mañana entrego tu cuenta a otro director y a mí déjame de chingar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buena noche", le escribió y apenas con una respuesta del cliente, quien quedó sorprendidó, fue bloqueado.