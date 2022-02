Carla Morrison filtra por error nuevas fechas de Coldplay en México

Carla Morrison quería compartir con sus fans, uno de los logros más grandes de su carrera pero por error, terminó revelando información que aún no salía a la luz, sobre los conciertos de Coldplay en México.

Hace unos meses salieron a la venta los boletos para la gira de Coldplay "Music of the Spheres" en México. La banda británica puso a la venta boletos en cinco fechas distintas para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en marzo y abril. Sin embargo, al anunciar Carla Morrison que sería quien abriría todos los conciertos de su gira, nuevas fechas de Coldplay fueron reveladas.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Carla Morrison compartió que abriría los conciertos de Coldplay, como parte también, de su gira personal titulada "El Renacimiento".

"Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡Vale demasiado para mí! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir toda su gira en México y estoy que ¡No me la creo! ¡Qué emoción! ¿Quién va?", escribió la cantante junto a un poster de su gira.