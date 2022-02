Andrew Garfield protagonizará 'Under the Banner of Heaven' una serie sobre crimen

Andrew Garfield desea continuar con su buena racha en el mundo de la actuación, y después de su aparición en Spider-Man: No Way Home y su increíble actuación en Tick, Tick…Boom!, que lo llevó a la nominación como mejor actor en los próximos premios Oscar, ahora se aventura en una miniserie de crímenes reales.

Under the Banner of Heaven es el nombre de la serie de Hulu en la que Garfield tomará el papel del detective Pyre en los impactantes acontecimientos que rodean el asesinato de una mujer y su hija pequeña en 1984.

La serie está basada en el bestseller de crímenes reales de Jon Krakauer de 2003 "Under the Banner of Heaven". El libro, y la próxima serie, se basan en el asesinato en 1984 de la madre mormona Brenda Lafferty y su hija pequeña, Erica.

Under the Banner of Heaven es una miniserie de FX que se emitirá próximamente en Hulu, según un teaser publicado esta semana en dónde se ve al detective examinando la escena del crimen, mezclada con escenas de bautismo y de la vida en un pequeño pueblo de Utah.