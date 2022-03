El regreso de Selena Gómez a los eventos públicos tanto emocionó como preocupó a sus fans. Esto luego de que la cantante sufriera un accidente en la alfombra roja de los SAG AWARDS 2022.

Selena Gomez fue invitada a presentar un premio en los Screen Actors Guild 2022. Durante la noche de la presentación, ya llamaba la atención de los medios por su look que consistía en un elegante vestido negro Oscar de la Renta y un peinado recogido con un moño en la parte trasera. Su elegancia, porte y belleza cautivaron a sus fans. Sin embargo, el look se vio opacado por un incidente que tuvo en la alfombra roja, durante una sesión de fotos con los medios de comunicación.

Y es que apenas en su llegada, Selena Gómez tuvo un incidente con sus tacones. Comenzó a circular un video en el que la cantante se había desvanecido durante la sesión de fotos. Un guardia de seguridad la sostenía mientras ella casi caía de rodillas.

Inmediatamente se reincorporó y se quitó uno de sus tacones mientras el otro yacía en el piso. Ella, apenada, respondía al equipo de seguridad asegurando que estaba bien y se iba protegida por ellos hacia el lugar del evento.

Durante la presentación de la categoría, junto a su compañero de reparto Martin Short, con quien participa en la película Only Murders In The Building, Selena Gomez optó por subir al escenario descalza, recogiendo su vestido con las manos para que este no arrastrara. En esta ocasión, ya tranquila y sonriente ante el incidente.

Más tarde, una fotografía de Selena Gomez platicando con Nicole Kidman, mostró el acto de solidaridad de la actriz australiana pues también se quitó los tacones, para apoyarla en el incómodo momento.