Patrick Stewart confirma su participación en 'Doctor Strange 2'

Mucho se ha hablado sobre el posible regreso de diversos actores al Universo Cinematográfico de Marvel, convirtiendo a la segunda entrega de Doctor Strange en pieza clave para ello, por lo que después de ver el segundo adelanto, Patrick Stewart no pudo callar más y confesó su aparición en el film.

Fue durante una reciente entrevista para el canal de Youtube Jake´s Takes que el actor puso fin a las especulaciones sobre si actuaria al lado de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Xóchitl Gomez, confirmando que era su voz junto con partes de su cuerpo las que aparecían en el metraje.

Imagen / Getty Images

El actor compartió que no tenía ni idea de que su nombre se haría viral la noche del lanzamiento del segundo avance y se sorprendió gratamente al ver a tantos fans contentos con su regreso, todo ello basado en esa breve y sutil burla en el tráiler.

"Tenía el teléfono apagado mientras sucedía y por eso no me enteré de nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas”, confesó Patrick.