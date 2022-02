Filtran supuestas fotografías de Tom Cruise como Iron Man

Los fanáticos de Marvel están ansiosos por el estreno de Doctor Strange 2, in the multiverse of madnes, y fotos filtradas del plató muestran a la estrella de Top Gun, Tom Cruise en la piel de quien alguna vez protagonizó Robert Downey Jr.

Si, hablamos de Iron Man, y según las imágenes filtras, aparentemente Tom estaría llenando los zapatos de RDJ como Tony Stark en la película del multiverso.

En las imágenes se puede observar a Cruise en una sala de estudio con pantalla verde y luego en un traje especial para animación, similar a los que usaba Downey para la armadura mecánica de su personaje, ya fallecido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Los rumores sobre la incorporación del actor al MCU comenzaron hace dos años, pero no fue hasta el mes pasado cuando empezaron a aparecer en las redes sociales supuestas imágenes en el set de rodaje del proyecto dirigido por Sam Raimi.

Nadie está mentalmente preparado para lo que se viene este año en Doctor Strange 2 🔥🎬



🧵Abro Hilo de la trama de la trama de #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness



Fuente: https://t.co/hEEzGKTrUk pic.twitter.com/cOJFORQsKs — LEAA113 (@LEAA113_) January 17, 2022

Sumado a esto, hace un par de semanas una cuenta de Twitter filtró toda la trama de esta nueva película del hechicero supremo, dejando ver la actuación de superhéroes que muchos no imaginaba ver.

Se debe señalar que muchos fanáticos también apuntan que las imágenes son de baja calidad y se pueden tratar de una alteración por computadora,, incluso hay quienes compartieron las verdaderas imágenes, asegurando que es un montaje, pero recordemos que ocurrió lo mismo con la película de Spider-Man y las sospechas de si aparecían o no Tobey Maguire y Andrew Garfield, hecho que resultó ser real.

Será este próximo 13 de febrero cuando, durante el Super Bowl podríamos confirmar si Tom estará o no en el film con un clip o segundo tráiler de la cinta durante los comerciales. ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tiene previsto su estreno para el próximo 6 de mayo.