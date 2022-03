Niños que se roban nuestro corazón. Se hizo viral el video de un niño que es tan fanático de Spider-Man que incluso baila como él. Ahora, el nombre de Tobey Maguire se hizo tendencia.

Es común que en nuestra infancia tengamos súper héroes favoritos. Nos disfrazamos de ellos, vemos la película una y otra vez y tratamos de relacionarnos con ellos de alguna manera. Pero nada como este niño en Twitter que demostró ser el fan más grande del Spider-Man de Tobey Maguire, al bailar como el actor en "El Hombre Araña 3".

Una de las escenas más icónicas del Spider-Man de Tobey Maguire sin duda es la del momento en que una parte de Venom invade a Peter Parker y este comienza a tener una personalidad más oscura y extrovertida. Parker va caminando por la calle con toda la seguridad del mundo, entra a una tienda de ropa y sale con un traje oscuro, mientras baila de una manera muy particular.

Niño baila como Tobey Maguire y se hace viral /

Y justamente ese baile es el que ha hecho viral al niño. En el video, se puede ver cómo un grupo de niños está en lo que parece una fiesta infantil. Todos bailan al ritmo de "We Like To Party!" de The Vengabus. Pero de entre todos los niños que solo saltan para intentar bailar, al fondo sobresalía uno que alzaba los brazos, movía la cadera y parecía estar muy inspirado.

Por supuesto, los fans de Tobey Maguire notaron la coincidencia y en poco tiempo se hizo tendencia el nombre del actor. El video publicado por el usuario Fred Schultz, cuenta con más de 9 millones de reproducciones y más de 300 mil likes.