Alumnos de primaria cantan versión feminista de 'Arroz con leche' y el resultado se hace viral

No cabe duda que las redes sociales se han convertido en un medio para expresar el punto de vista de las personas, y que esto rápidamente le de la vuelta al mundo, tal es el caso de unos pequeños alumnos de primaria que realizaron una nueva versión de la canción “Arroz con leche” con un toque más feminista.

La letra quedo captada en un clip que fue compartido por su profesor en la plataforma de TikTok, y que ya se ha convertido como un himno de la comunidad feminista.

“Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y salga a luchar en busca de sus sueños y más libertad. Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre y fuerte te quiero yo”, es la nueva letra de la canción.

En la versión original, se alentaba el estereotipo de la mujer como ama de casa cuya única función estaba dirigida a las labores domésticas y la maternidad: “Arroz con leche, me quiero casar. Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso yo”.

El clip logró impresionar a los usuarios, llegando a alcanzar los 8 millones de vistas y generó una gran ola de apoyo por parte de hombres y mujeres que han aplaudido que esta versión sea entonada por los pequeños; mientras que otros han criticado la forma que tiene el profesor de fomantar el respeto.

En otro vídeo, el profesor explica que hubo un trabajo previo con los niños para que comprendan el significado de la canción:“Yo les enseñé las dos versiones: la versión original y esta nueva versión. Y previo a que la cantaran, se hizo un análisis dentro del salón. Fue un análisis tan enriquecedor en donde los niños comprendieron la intención de las dos canciones y al final ellos se inclinaron por cantar esta nueva versión porque les gustó más”.

Al final, el profesor compartió que desea inspirar a muchos usuarios y docentes a incorporar estas pequeñas pero fructíferas actividades en la crianza y educación de los niños para cultivar una nueva sociedad consciente y reflexiva.