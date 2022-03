¡Preparación ante todo! Zoë Kravitz bebió leche como un gato para interpretar a Catwoman

Sin duda, una de las películas que ha sorprendido a millones de personas en todo el mundo en los últimos días, es The Batman, y no es para menos, ya que luego de tanto tiempo preparándonos para la trama por fin podemos apreciarla en la pantalla grande.

Para sorpresa de muchos la cinta ha dejado a la mayoría de los que la han visto con un gran sabor de boca, no solo por el ambiente en donde se desenvuelven los hechos, la fotografía o la música, también por la excelente interpretación de los personajes.

Respecto a lo último, tomemos en cuenta que Robert Pattinson quien interpreta a Batman y Zoë Kravitz que interpreta a Catwoman se han llevado los reflectores de todo el mundo y la atención de los millones de usuarios que hay en las redes sociales, al sorprender a todos con sus increíbles papeles.

¿Te imaginas la preparación previa que tuvieron que tener estos actores para conseguir tan extraordinarias interpretaciones?

Existen muchas historias de las cosas alocadas que muchos de ellos tienen que hacer para darle más realismo a su personaje, como es el caso de lo que tuvo que hacer Zoë Kravitz para interpretar a la sensual Catwoman.

Kravitz aseguró que durante la preparación de su personaje tuvo que beber leche tal cual como lo hacen los gatos, esto con la finalidad de entender los comportamientos y movimientos de los felinos.

Fue en una entrevista en The Tonight Show en donde el presentador Jimmy Fallon, cuestionó a la actriz sobre lo que tuvo que hacer para encarnar a Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman.

Durante el programa, Fallon le preguntó a Kravitz si llegó a “beber leche de un tazón” para entender la actitud de su personaje, a lo que ella respondió: “lo hice”.

Debido al tono cómico en el que la actriz de 33 años compartió su respuesta, el presentador volvió a preguntarle: "¿Bebiste leche de un tazón?”, a lo que contestó: “Tal vez”.

Además de esta revelación, la actriz aseguró que lo hizo debido a que no sabía mucho de los felinos, ya que no había convivido antes con ellos, por lo que se tomó la tarea de observar sus comportamientos para hacer una mejor interpretación.

Aunado a lo anterior, Kravitz agregó que los gatos fueron lo más difícil de controlar durante la filmación de la película. “Estábamos haciendo acrobacias locas y todo eso estaba bien, pero ¿entonces conseguir que un gato se quedara en un solo lugar? Imposible”.

La intérprete de Gatubela también relató que los gatos tenían sus propios horarios en el set y que fueron realmente considerados en las grabaciones, pero que a pesar de esto, los animales se comportaron como cualquier otro.

“Solo me estaba poniendo en una habitación con un montón de gatos, los que iban a ser mis mascotas, pero no les importó... no hicieron nada”.

Seguramente además de estas preparaciones hubo otras que ni siquiera nos imaginamos, independientemente de eso, hoy reconocemos que el gran esfuerzo que hicieron estos actores les valieron para que la película The Batman que se estrenó hace unos días, lleve hasta el momento recaudado más de 130 millones de dólares, lo cual la convierte irremediablemente en un récord de taquilla.