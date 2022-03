Anuel AA no ha superado a Karol G y lo muestra en reciente canción

Anuel AA podrá estar comprometido, esperando un hijo y teniendo una nueva vida. Sin embargo, la sombra de la relación que vivió con Karol G sigue fuerte y para muestras, la letra de sus canciones y las referencias que aún tiene hacia ella.

Recientemente Anuel AA lanzó el videoclip oficial de su sencillo "McGregor". Fans aplaudieron el regreso al trap con una canción que saca lo mejor de su talento. Pero lo que realmente llamó la atención de este sencillo, fueron las referencias a su ex novia Karol G en la letra.

Anuel AA confesó en "McGregor" que aún no se ha quitado los tatuajes que se hizo en honor a Karol G pero tampoco se atrevió a nombrarla por completo y en el fragmento donde dice su nombre, prefirió omitirlo.

"Yo soy tan hijo de pu... que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado [...] los billetes de cien son azul como el pelo de K....", dice un fragmento de la canción.