8M: Cinco canciones feministas que te harán sentir superpoderosa y libre

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, y aunque es una fecha muy especial, lo cierto es que debería reconocérseles todos los días, ya que cada una de las actividades que realizan son indispensables en todo sentidos para la sociedad.

Y hablando de actividades y de este día tan importante, es necesario mencionar el papel que la música tiene en este sentido, y es que gracias a ella es posible que las mujeres entiendan sus emociones y en el mejor de los casos, se sientan más fuertes, felices, con energía y hasta empoderadas.

Es por eso que por décadas, la música ha sido una de las formas de expresión que mayor apoyo ha mostrado hacia la mujer, ya que en la actualidad hay decenas de artistas que con sus melodías piden respeto, reconocimiento y seguridad para el género femenino.

Y es por eso que a través de la música queremos conmemorar este gran día, y de ese modo compartirte cinco canciones que podrás escuchar cada que necesites sentirte más fuerte o empoderada.

1. Mujeres- Julieta Venegas

2. Girls Just Want To Have Fun-Cyndi Lauper

3. Vivir Quintana- Canción sin miedo ft El Palomar

4. Not my responsability- Billie Eilish

5. Til It Happens To You – Lady Gaga

¿Qué te parecieron? ¿Cuáles ya conocías?

