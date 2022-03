Tío distraído lleva a su sobrino a escuela en sábado

Creíamos que no había nada peor que levantarte un fin de semana pensando que tienes que ya se te hizo tarde para ir a la escuela o para el trabajo. En serio lo creíamos hasta que conocimos la historia de un niño que no se levantó pensando que ya era tarde, sino que su tío fue el que se confundió y lo llevó a la escuela en sábado.

En TikTok se hizo viral la historia de Moisés Audeves y su sobrino Abraham. El joven originario de Ciudad Obregón, Sonora, es tan distraído que contó cómo un sábado se despertó pensando que tenía que llevar a su sobrino a la escuela.

Moisés Audeves compartió cada detalle de la historia. Una noche antes, su sobrino que cursa la primaria, se había quedado a dormir en su casa. Moisés despertó al día siguiente pensando que, como un día cualquiera, tenía que llevarlo a la escuela.

Le hizo el lunch, le compró un cubrebocas y lo llevó a la escuela... en sábado /

Moisés levantó a su sobrino y le dijo que era hora de irse a la escuela. El niño, sin objeción alguna, comenzó a alistarse. Mientras tanto, el tío le preparó el desayuno, pasó a la tienda a comprarle un cubrebocas y lo llevó a la escuela.

Nunca se le hizo raro ver que la escuela estaba cerrada y que no había nadie afuera, ni siquiera cuando había pasado ya media hora y ningún niño llegaba con sus papás.

"Llevábamos afuera como una hora esperando solos. Dije 'qué gente irresponsable que no traen a los niños... dije, 'las mamás'... así estuve como media hora echándole a todo el mundo", relató en TikTok.

Pero fue cuando un compañerito de su sobrino pasó por la escuela (obviamente con ropa normal y no con uniforme) que le preguntó qué hacía ahí.

"¿Qué haces aquí? dijo el niño y mi sobrino dijo "no, que mi tío me trajo a clases" y el niño dijo '¡pero si es sábado!'", fue ahí cuando se dio cuenta del error y el sobrino, se enojó con él.

En otros videos, contó que su hermana, mamá del niño, lo regañó por ser tan distraído pues el pequeño llevaba diez días desvelándose como para que su tío arruinara su descanso de fin de semana.

Pero esa no ha sido la única ocasión en que el tío ha cometido un descuido escolar. La primera vez que llevó al niño a clases, para apoyar a su hermana, se equivocó y en lugar de llevarlo a la escuela primaria, lo llevó al kínder del que se había graduado un año antes. Aunque el pequeño que en ese entonces tenía cinco años, le insistía que no era ahí, el tío no le creía.

El video ha conseguido más de millón y medio de likes y el tío constantemente actualiza las aventuras con su sobrino, quien recibió un día de paseo a la laguna y a los juegos, como recompensa por el error de su tío. Bueno, al menos estas anécdotas son de las que se recuerdan toda la vida.