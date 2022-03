Pamela Anderson debuta en Broadway como protagonista de ‘Chicago’

Una de las celebridades más famosas del mundo, Pamela Anderson está a punto de regresar a la actuación, después de cautivar todos con su participación en "Baywatch" hace ya algunos años, ahora lo hará en Broadway.

Quien fuera todo un icono sexual global en la década de los 90 apuesta por algo diferente y se meterá en la piel de Roxie Hart en el musical de larga duración 'Chicago' esta primavera.

"De Baywatch a Broadway. Me inspira lo inesperado. Esto es todo, y no me voy a contener más. Me estoy dejando llevar. Estoy lista para ver de qué soy capaz. En Chicago pondré todas mis cartas sobre la mesa. Voy a redoblar la apuesta: por mí", declaró Anderson durante una entrevista.

La actriz interpretará a la villana durante ocho semanas, del 12 de abril al 5 de junio en el Teatro Ambassador, un personaje que fuera interpretado por Gwen Verdon, Ann Reinking, Renée Zellweger y la mexicana Bianca Marroquín.