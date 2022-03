Niñas de colegio en Colombia se unen para exigir la renuncia de profesor

Se unieron en defensa de sus derechos y justicia para las víctimas. Niñas de un colegio de Colombia se manifestaron para exigir el despido de un profesor con varias acusaciones de acoso y que seguía dando clases.

Alumnas del Centro Formativo de Antioquia (CEFA), ubicado en Medellín, Colombia, aprovecharon la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para levantar la voz en contra de un profesor que las ha hostigado por mucho tiempo y que no ha recibido el castigo por parte de las autoridades.

En el video se puede ver a un grupo de alumnas haciendo un círculo en el patio escolar. Mientras tanto, sus compañeros, asomados desde los pasillos, ven la manifestación que consiste en cantar en voz alta el tema feminista "Canción Sin Miedo" de Vivir Quintana.

Alumnas se manifiestan en contra de un profesor acosador /

"Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!", que caiga con fuerza el feminicida", cantan a gritos las jóvenes exigiendo que se les escuche pues un profesor de arte e inglés, en varias ocasiones les ha hecho comentarios indebidos, las ha mirado lascivamente y las pone a hacer ejercicios físicos para poder ver su cuerpo en distintos ángulos.

Y es que las jóvenes han sido amenazadas por la propia directora, de no dejarlas graduarse, si siguen con las denuncias. Así lo aseguran en redes sociales: "Les quitaron sus horas constitucionales, las han amenazado con no graduarse y les prohibieron el acceso a actividades extracurriculares y nadie hace nada. Este profesor obliga a las chicas a entrar a la piscina aún cuando ellas están menstruando y se sienten incómodas. Las pone a hacer ejercicios en las que él tenga la posibilidad de mirarlas de una manera inadecuada y les ha hecho comentarios a las chicas insinuándoles cosas que no debería".

El video se ha compartido reproducido más de 130 mil veces e internautas han mostrado su apoyo a las valientes jóvenes que decidieron alzar la voz.