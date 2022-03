Le pide matrimonio a su novia en la playa y anillo se le cae en el mar

QUIZÁ TE INTERESE: Tío distraído lleva a su sobrino a escuela en sábado

Pero los nervios y sus manos temblorosas provocaron el accidente. Antes de que ella si quiera pudiera extender sus manos para tomarlo, el anillo se le había resbalado al novio y cayó sobre las olas del mar. Ella empezó a reír, creyendo que se trataba de una broma pero la reacción del novio y su deseperación por encontrarlo en el océano, mostraban todo lo contrario.

Familiares y amigos le ayudaron a buscarlo pero ya era demasiado tarde. El video ha superado el millón y medio de reproducciones así como cientos de miles de likes.

La novia creyó que se trataba de una broma hasta que el novio comenzó a preocuparse por no encontrar el anillo /

"Es una señal de que no deben casarse", "No están destinados a estar juntos", "señal divina del universo", "No hay señal más clara que la que surge así... de la nada", "La vida a veces da señales de que ahí no es", son algunos de los comentarios que se ven en el video que se hizo viral.