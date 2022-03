Mujer fue madre por primera vez a los 66 años y ahora que tiene 83 quiere otro bebé

Una de las mejores experiencias en la vida de una mujer, es sin duda, la de convertirse en madre, y quienes tienen la fortuna de serlo relatan que es una de las vivencias más transformadoras que han sentido, y no es para menos, pues saben que el presente y futuro de sus bebés dependen meramente de ellas.

La historia que te contaremos a continuación precisamente está relacionada con lo anterior, pues una mujer se convirtió en madre por primera vez a la edad de 66 años, y ahora que su primogénita ya es grande, busca tener un segundo embarazo, pero esta vez a la edad de 83.

Adriana Iliescu, es una mujer que en 2005 se hizo popular por someterse a una fecundación in vitro cuando tenía 66 años. Iliescu ha demostrado que su maternidad deseada es lo mejor que le pudo haber pasado y ahora presume con orgullo a su hija adolescente.

Lo importante es que ama por sobre todas las cosas a su hija / Internet

A pesar de las negativas que en ese momento le daban los doctores, Iliescu decidió realizar el procedimiento de fecundación in vitro, y de hecho fue tan arriesgada su decisión que su caso se convirtió en un récord Guinness al quedar embarazada. Adriana dio a luz a una niña a la que llamó Eliza Iliescu, quien actualmente tiene 17 años.

Según información de Daily Mail, la vida de Eliza no ha sido nada sencilla, pues ha tenido que vivir con las críticas de personas que aseguran que su mamá fue una “egoísta” al tenerla en una edad tan avanzada. A pesar de eso, Adriana expresó que ella siempre tuvo deseos de romper con los estereotipos de la edad y también de cuidar y darle estabilidad a un bebé.

“El espejo no es nada amable con las mujeres, pero si estamos hablando de energía, entonces me siento como una mujer joven. Me siento como si tuviera 27 años”.